Вагоны с углем сошли с рельсов в Амурской области

На станции Белогорск-1 Забайкальской железной дороги произошел сход трех вагонов грузового поезда с углем. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

Опрокинулся один вагон с углем.

«В Амурской области следователями устанавливаются обстоятельства происшествия на железной дороге», — отметили в ведомстве.

ЧП произошло вечером 31 июля. В результате схода вагонов обошлось без пострадавших. Причины случившегося и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

СК организовал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее пустой товарный вагон сошел с рельсов на станции Омск-Северный Западно-Сибирской железной дороги. Опрокидывания не произошло, никто не пострадал. Следователи начали проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации.