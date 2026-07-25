СК: в Омске с рельсов сошел товарный вагон

Порожний товарный вагон сошел с рельсов в Омске. Об этом сообщило Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК России.

Происшествие случилось на товарной станции Омск-Северный Западно-Сибирской железной дороги. При сходе с путей вагон не опрокинулся.

Следователи проводят проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По завершении комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, примут процессуальное решение.

Ранее в Красноярском крае на станции Ачинск-2 с рельсов сошли четыре товарных вагона. Два из них были гружеными, два пустыми.