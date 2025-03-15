Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области

Утром 15 марта на перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

ЧП произошло в 06:47 по московскому времени. После схода с вагонами столкнулся встречный грузовой поезд, следовавший по соседнему пути. По предварительной информаци, машинист встречного поезда получил травмы.

«В сходе 28 вагонов и два локомотива. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет», — отметили в РЖД.

Движение на участке железной дороги приостановили, из-за этого ожидаются задержки пассажирских поездов. К месту происшествия направили четыре восстановительных поезда. Причины случившегося выясняются.

Ранее стало известно, что в Домодедовском городском округе сошла с рельсов колесная пара электропоезда. Обошлось без пострадавших.