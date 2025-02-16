Колесная пара электропоезда сошла с рельсов в Московской области

Вечером 15 февраля в Домодедовском городском округе сошла с рельсов колесная пара электропоезда. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП произошло на 52-м километре перегона Белые столбы — Барыбино у хвостового вагона состава, следовавшего в Ожерелье. В результате последний вагон зацепил край платформы. Пострадавших нет.

Следователи осмотрели место случившегося и начали доследственную проверку на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.