Колесная пара электропоезда сошла с рельсов в Московской области

Западное управление на транспорте СК России
Фото: Западное управление на транспорте СК России/Telegram

Вечером 15 февраля в Домодедовском городском округе сошла с рельсов колесная пара электропоезда. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП произошло на 52-м километре перегона Белые столбы — Барыбино у хвостового вагона состава, следовавшего в Ожерелье. В результате последний вагон зацепил край платформы. Пострадавших нет.

Следователи осмотрели место случившегося и начали доследственную проверку на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Западное управление на транспорте СК России
Фото: Западное управление на транспорте СК России/Telegram

Ранее на 273-м километре перегона Кресты — Сандарово произошла авария с двумя товарными поездами и легковым автомобилем. Водитель легковушки выехал на переезд, нарушив правила. Машину зажало между двух железнодорожных составов. Обошлось без пострадавших.

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