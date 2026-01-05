Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области

На перегоне Гудачи — Гонжа в Амурской области сошли вагоны грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Пострадавших нет. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет», — отметили в РЖД.

Движение поездов на участке остановлено. Возможны задержки пассажирских составов.

На место происшествия направили три восстановительных поезда.

Создан штаб для ликвидации последствий ЧП. Им руководит первый заместитель главы компании Сергей Кобзев. Причины происшествия устанавливаются.

В конце декабря около 20 поездов задержали из-за схода локомотива грузового поезда с рельсов в Ростове-на-Дону. ЧП произошло на перегоне Кизитеринка — Проточный. Движение составов организовали по соседнему пути.