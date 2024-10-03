Вагон метро загорелся в Москве

В столичной подземке загорелся вагон, сообщил источник 360.ru. К месту происшествия направились экстренные службы.
«Горит вагон метро, угрозы людям нет. Для проверки едет цистерна», — отметил источник 360.ru.
В конце сентября на севере Москвы сгорел дом на колесах. Фургон Mercedes на Ангарской улице загорелся из-за разгерметизации газового баллона. В результате ЧП пострадал один человек — с ожогами его доставили в НИИ Склифосовского. Один из газовых баллонов увезли с места происшествия, второй охладили из пожарного рукава.
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