Вагон метро загорелся в Москве

«Горит вагон метро, угрозы людям нет. Для проверки едет цистерна», — отметил источник 360.ru.

В конце сентября на севере Москвы сгорел дом на колесах. Фургон Mercedes на Ангарской улице загорелся из-за разгерметизации газового баллона. В результате ЧП пострадал один человек — с ожогами его доставили в НИИ Склифосовского. Один из газовых баллонов увезли с места происшествия, второй охладили из пожарного рукава.