В Звенигороде произошел пожар в больнице, где работал Чехов

В Звенигороде загорелась больница, где в конце XIX века работал Антон Чехов

В подмосковном Звенигороде пожар начался в здании старой больницы, где в конце XIX века в ней работал известный на весь мир писатель Антон Чехов. Об 360.ru сообщили в МЧС Московской области.

На место прибыли пожарные и пытаются погасить разбушевавшееся пламя. Огонь охватил часть второго этажа и крышу одноэтажной пристройки.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала.

«Живем напротив, сгорела крыша старого кирпичного здания на старой территории больницы», — рассказала об обстановке очевидец.

Днем ранее в Солнечногорске произошел пожар на строительном рынке. Возгорание сначала полностью уничтожило магазин стройматериалов, а затем уже распространилось по территории всего рынка. Огонь распространился на площади 2 100 квадратных метров, 40 работников эвакуировали, еще 10 человек покинули рынок самостоятельно.