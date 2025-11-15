В Звенигороде мужчина ворвался к пенсионерке, избил ее и выпал из окна

В Звенигороде неизвестный мужчина устроил нападение на пожилую женщину и погиб, выпав из окна седьмого этажа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области .

По данным следствия, 14 ноября мужчина проник в квартиру многоэтажного дома и напал на незнакомую пенсионерку. Он вел себя крайне агрессивно и неадекватно. Как сообщила Baza, женщина получила серьезные травмы — у нее пробита голова и перелом носа.

После вызова спасателей и полиции злоумышленник вылез на подоконник. Сотрудники МЧС пытались вступить с ним в переговоры, однако он отказывался идти на контакт. По данным Baza, один из спасателей в последний момент схватил мужчину за руку, но тот сорвался и упал. Он скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч.2 ст. 139 и ч.1 ст. 112 УК РФ). Также проводится проверка по факту гибели нападавшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, продолжаются следственные действия.

Местные жители рассказали, что в последнее время заметили в подъездах подозрительных людей, которых подозревают в поиске наркотических закладок.

Ранее подростки напали на жительницу Санкт-Петербурга в маршрутном автобусе после того, как она попросила их перестать включать громкую музыку с матами.