В зоопарке Кудрова погибли более 50 попугаев

В зоопарке в Ленобласти погибли более 50 попугаев, их могли отравить газом

В контактном зоопарке «Мир попугаев» в Кудрове погибли более 50 птиц, сотрудники также обратились за медицинской помощью. О возможном отравлении газом представители заведения сообщили в телеграм-канале .

«Луи больше нет. Нет Бони, нет Яши и остальных так полюбившихся нам и вам попугаев», — подчеркнули в зоопарке.

Все произошло в середине рабочего дня. Сотрудники предположили, что неизвестные могли отравить птиц газом.

«Погибли десятки попугаев, пострадали наши сотрудники — они кашляли, задыхались, оказывая помощь пострадавшим птицам, впоследствии им также понадобилась медицинская помощь», — отметили представители учреждения.

Они добавили, что продолжают опасаться за жизни оставшихся птиц и своих сотрудников.

Материалы передали в следственный отдел по городу Всеволожску, региональное следственное управление, а также попросили главу СК Александра Бастрыкина взять расследование под личный контроль.

Сотрудники отдельно поблагодарили врачей клиники «Зеленый попугай», которые борются за жизнь выживших птиц.

Ранее сотрудники мобильной группы Самарской таможни обнаружили партию живых экзотических пернатых в микроавтобусе, который следовал из Узбекистана в Московскую область через Казахстан. В салоне авто находились клетки с пернатыми: 93 птицы семейства попугаевых, восемь багамских уток, а также две горные индейки.