Сотню экзотических птиц изъяли самарские таможенники из автобуса под Оренбургом

Сотрудники мобильной группы Самарской таможни обнаружили партию живых экзотических пернатых в микроавтобусе, который следовал из Узбекистана в Московскую область через Казахстан. Об этом сообщила пресс-секретарь Самарской таможни Дарья Метелкина.

«Таможенники остановили транспортное средство в районе поселка Акбулак. В салоне авто находились клетки с пернатыми: 93 птицы семейства попугаевых, восемь багамских уток, а также две горные индейки», — сказала она.

Среди попугаев были краснохвостые жако, траурный какаду Бэнкса, красногузый попугай, розелла лютино, розелла Пеннанта и другие.

У водителя не было разрешительной документации на ввоз живого груза.

Пресс-служба Самарской таможни
Фото: Пресс-служба Самарской таможни
1/4
Пресс-служба Самарской таможни
Фото: Пресс-служба Самарской таможни
2/4
Пресс-служба Самарской таможни
Фото: Пресс-служба Самарской таможни
3/4
Пресс-служба Самарской таможни
Фото: Пресс-служба Самарской таможни
4/4

Возбудили уголовное дело по статье о недекларировании товаров.

Началась проверка, в результате которой узнают, подпадают ли птицы под действие Конвенции СИТЕС. Пока пернатых отправили в зоопарк Ульяновска.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте