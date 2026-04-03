Сотню экзотических птиц изъяли самарские таможенники из автобуса под Оренбургом

Сотрудники мобильной группы Самарской таможни обнаружили партию живых экзотических пернатых в микроавтобусе, который следовал из Узбекистана в Московскую область через Казахстан. Об этом сообщила пресс-секретарь Самарской таможни Дарья Метелкина.

«Таможенники остановили транспортное средство в районе поселка Акбулак. В салоне авто находились клетки с пернатыми: 93 птицы семейства попугаевых, восемь багамских уток, а также две горные индейки», — сказала она.

Среди попугаев были краснохвостые жако, траурный какаду Бэнкса, красногузый попугай, розелла лютино, розелла Пеннанта и другие.

У водителя не было разрешительной документации на ввоз живого груза.