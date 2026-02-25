В Златоусте завели дело после гибели рабочего на территории бывшего завода

В Златоусте после гибели 33-летнего рабочего на территории бывшего завода завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщила пресс-служба СК России ио Челябинской области.

ЧП произошло днем 25 февраля при демонтаже неэксплуатируемой части галереи ленточного конвейера цеха. Конструкции рухнули. При разборе завалов спасатели нашли тело мужчины.

На месте случившегося работают следователи. Они проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства.

Ранее стало известно, что в Бугульме 63-летняя женщина выпала из кабины крана во время его обрушения. Она выжила, но получила серьезные травмы.