В Бугульме 63-летняя женщина выпала из кабины крана, это попало на видео

В Татарстане 63-летняя женщина выпала из кабины крана во время его обрушения
На Бугульминском механическом заводе в Татарстане обрушился кран, пострадала 63-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Во время эксплуатации днем 18 января кран буквально сложился пополам. Женщина-крановщик получила травмы при падении. Пока о ее состоянии ничего не известно.
«На место происшествия выехал бугульминский городской прокурор Ришат Шакиров. Организована проверка соблюдения требований охраны труда», — указали в ведомстве.
Ранее в Самаре при остеклении многоэтажного дома оборвался трос строительной люльки. Двое рабочих погибли при падении с огромной высоты.