В ЖК в Мытищах таксист не пропустил другого водителя, и началась драка

Жители ЖК «Императорские Мытищи» утром проснулись от громких криков под окнами — неизвестный поссорился с таксистом. Конфликт перешел в драку. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

По предварительным данным, мужчины поспорили из-за проезда. Сотрудник такси не хотел пропускать другого водителя во двор. В итоге у них начался конфликт, шоферы вышли из машин и стали драться.

Один из них сломал наушники, из-за потасовки получил повреждения забор у подъезда. Кто займется починкой, неизвестно.

Ранее драка произошла в элитном ЖК в Хамовниках. Товарищество собственников недвижимости и сотрудники УК не смогли договориться, кто именно возьмет под контроль жилой комплекс «Садовые кварталы». В итоге они начали скандалить, а потом перешли на рукопашную.