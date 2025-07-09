Драки в элитном ЖК в Хамовниках. ТСН и управляющая компания не поделили «Садовые кварталы»

Управляющая компания не может вернуться в ЖК «Садовые кварталы» из-за ТСН

Товарищество собственников недвижимости и управляющая компания не смогли договориться, кто именно возьмет под контроль элитный московский ЖК «Садовые кварталы». Дело дошло до драк и штурма дома. Подробности выяснил 360.ru.

В Сети появились кадры конфликта между ТСН и УК. Одна группа людей попыталась попасть в дом, а вторая не давала им пройти. Одному из представителей жестко скрутили руки, чтобы он не вошел в подъезд.

Мария, жительница «Садовых кварталов», рассказала, что в доме полгода назад прошло общее собрание собственников, на котором решили избрать формой правления ТСН.

«Наша старая УК восстановила лицензию и теперь мечтает вернуться. Но никаких правовых оснований у них нет, вот и штурмуют», — объяснила собеседница 360.ru.

Житель дома Владимир, напротив, отметил, что многие остались недовольны ТСН. В результате суд вернул права управляющей компании, однако товарищество собственников не дает ей работать.

«Пострадавшие от ТСН боятся что-либо сказать. Возвращение УК не самый приятный вариант, но избавит страдающих жителей от гнета», — подчеркнул он.

По словам его другой соседки Марии, ТСН в итоге показало себя хуже, чем УК.