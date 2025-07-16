Газ взорвался в жилом доме в поселке под Новосибирском

В жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском произошел взрыв газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире двухэтажного кирпичного дома», — рассказали в ведомстве.

Информация о происшествии поступила в 12:30 по местному времени. По данным НГС, в результате взрыва погиб один человек. Еще одну местную жительницу осматривают медицинские работники.

На данный момент сотрудники оперативных служб города разбирают обрушенные конструкции. Под завалами могут находиться два человека.

Ранее взрыл прогремел у торгового центра в Рязани. Жертвой происшествия стал один человек, еще трое пострадали