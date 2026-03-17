В жилом доме в центре Москвы загорелись межэтажные перекрытия
В центре Москвы произошел пожар в жилом доме — загорелись межэтажные перекрытия. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.
Возгорание зафиксировали по адресу Новорязанская улица, дом 36. Огонь распространялся скрыто — в перекрытиях и вентиляционном коробе.
Спасатели эвакуировали около 20 человек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, причину возгорания устанавливают.
Из-за пожара перекрыли движение по Новорязанской улице, уточнили в телеграм-канале Дептранса.
Накануне пожарные спасли четырех человек из горящего жилого дома на юго-востоке столицы. Пожар удалось полностью потушить.