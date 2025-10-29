В Краснодарском крае в частном доме взорвался газ, пострадал один человек

Газ взорвался в частном доме в станице Северской, пострадал один человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пострадавшего отправили в центральную районную больницу. Дом частично обрушился. На месте работали 24 спасателя и 10 единиц техники.

Что непосредственно привело к взрыву, не сообщается.

Ранее взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в Сочи. После этого начался пожар. Один человек погиб, трое пострадали, в том числе ребенок, которого достали из-под завалов. Спасатели эвакуировали из дома 70 человек. Разрушены стены и окна трех квартир. Причиной происшествия стала утечка бытового газа.