Крупный пожар разгорелся на складе в Татарстане

В городе Елабуга произошел мощный пожар в одноэтажном производственно-складском здании. Фото ЧП появилось в распоряжении 360.ru.

Здание имеет односкатную кровлю, крытую металлическим листом по деревянной обрешетке. Около объекта находится одноэтажный гараж и административное здание.

По информации пресс-службы МЧС по республике Татарстан, пожару присвоили третий ранг.

Для ликвидации ЧП спасатели проложили две магистральные линии от двух пожарных гидрантов, на тушение подали восемь стволов КУРС-80. Также пожарные организовали подвоз воды от коммунальной службы.

В 4:48 сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 4250 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее пожар вспыхнул в торговом центре в Орехово-Зуеве. Пламя разгорелось на первом этаже, в мебельном павильоне. До прибытия спасателей все находившиеся в ТЦ люди эвакуировались.