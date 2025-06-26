В Зеленограде услышали звуки беспилотников

Жители Зеленограда пожаловались на атаку беспилотников. О ЧП люди написали в местных чатах в Telegram-каналах.

По словам очевидцев, в небе были слышны громкие звуки гула, похожие на самолет. В одном из домов разбились стекла, на место ЧП прибыли сотрудники МЧС. По предварительным данным, осколки упали на припаркованную во дворе машину.

Вероятно, сработала система ПВО. Официальной информации о случившемся не поступало.

Сегодня утром стало известно, что ВСУ атаковали Новую Москву беспилотниками, оснащенными поражающими элементами. Они представляли собой металлические кубики. В итоге фрагменты разбили стекла в некоторых автомобилях.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале заявил о двух сбитых беспилотниках в Московском регионе.