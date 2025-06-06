В Зеленограде у мусоропровода нашли странные рюкзаки с проводами

В Зеленограде неизвестные выкинули в подъезд подозрительные рюкзаки и деньги

Фото: 360.ru

В Зеленограде в многоэтажном доме рядом на Георгиевском проспекте обнаружили странные рюкзаки с клавиатурами внутри. Об этом рассказал очевидец в беседе с 360.ru.

По его словам, портфели находятся на восьмом этаже около мусоропровода, из них торчат провода. Также в мусоропровод воткнут кухонный нож.

«Такие спортивные рюкзаки, достаточно крупные. В одном просматриваются клавиатуры, в другом провода торчат», — сказал он.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Собеседник 360.ru отметил, что с другой стороны от мусоропровода разбросаны деньги. Неизвестно, поддельные они или нет. Выглядят как настоящие.

Ранее в одной из припаркованных иномарок на Молодогвардейской улице в районе Кунцево нашли странный сверток. По информации 360.ru, коробку закрепили с помощью магнита на днище рядом с бензобаком.

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