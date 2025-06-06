В Зеленограде у мусоропровода нашли странные рюкзаки с проводами

В Зеленограде в многоэтажном доме рядом на Георгиевском проспекте обнаружили странные рюкзаки с клавиатурами внутри. Об этом рассказал очевидец в беседе с 360.ru.
По его словам, портфели находятся на восьмом этаже около мусоропровода, из них торчат провода. Также в мусоропровод воткнут кухонный нож.
«Такие спортивные рюкзаки, достаточно крупные. В одном просматриваются клавиатуры, в другом провода торчат», — сказал он.
Собеседник 360.ru отметил, что с другой стороны от мусоропровода разбросаны деньги. Неизвестно, поддельные они или нет. Выглядят как настоящие.
Ранее в одной из припаркованных иномарок на Молодогвардейской улице в районе Кунцево нашли странный сверток. По информации 360.ru, коробку закрепили с помощью магнита на днище рядом с бензобаком.
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