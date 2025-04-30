В Зеленогорске полицейские остановили автомобиль с 9-летним мальчиком за рулем

Зеленогорские инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился девятилетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба МВД Красноярского края.

Машина попалась сотрудникам ДПС Госавтоинспекции МВД по Зеленогорску в воскресенье. Автомобилем управлял ребенок, отец находился на пассажирском сиденье. Таким образом папа пытался научить ребенок азам вождения.

В отношении 56-летнего нарушителя составили административный протокол по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления ТС».

«Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 30 000 рублей», — уточнили в МВД.

Материалы по происшествию также направили в подразделение по делам несовершеннолетних.

Накануне в Иркутской области полицейские задержали 16-летнего подростка, который пытался скрыться от правоохранителей на мотоцикле.