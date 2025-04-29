В Иркутской области подросток-мотоциклист пытался скрыться от полиции

В Черемховском районе Иркутской области полицейские задержали подростка-мотоциклиста, который пытался скрыться. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Юношу поймали в рамках профилактического мероприятия «Несовершеннолетний водитель». Внимание патруля привлек мотоциклист, пассажир которого был без шлема. Водитель ехал с большой скоростью.

«С помощью специального громкоговорящего устройства инспекторы ДПС потребовали водителя остановиться. Однако он прибавил скорость и попытался скрыться», — рассказали в ГИБДД.

После недолгой погони лихача задержали. За рулем байка оказался 16-летний подросток. Водительского удостоверения у него не было. В отношении молодого человека составили пять административных протоколов.

На прошлой неделе в Краснодарском крае случилось ДТП, в котором пострадал подросток. Он ехал на мопеде «Альфа» и столкнулся с машиной ВАЗ-21043.