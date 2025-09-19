В Западном Дегунине загорелся ангар со стройматериалами и кислородными баллонами

Ангар со стройматериалами загорелся на севере Москвы в Западном Дегунине. Об этом сообщил источник 360.ru.

Ангар расположен на улице Пяловской. Источник сообщил об открытом горении на всей площади примерно 50 на 20 метров.

Предварительно, в ангаре находятся кислородные баллоны, пожару присвоили первый ранг опасности.

Пожарные развернули 13 единиц спецтехники с водяным стволом. В ангаре могут находиться люди.

Ранее пожар начался в центре Москвы на улице Таганской на цокольном этаже многоэтажки. Огонь разгорелся в магазине электросамокатов, вспыхнул аккумулятор на площади два квадратных метра.