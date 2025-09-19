На цокольном этаже многоэтажки на Таганской в Москве произошел пожар

На улице Таганской в центре Москвы на цокольном этаже многоэтажки загорелся пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.

Огонь разгорелся в цокольном этаже 16-этажного здания, где расположен магазин самокатов. По словам источника, именно там разгорелся пожар. В здании имеется пристроенная одноэтажная административная часть.

Спасатели провели эвакуацию, вывели 30 человек. Пожарные обнаружили источник возгорания — горел аккумулятор, пожар занял площадь в два квадратных метра.

