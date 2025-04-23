Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 апреля

Во вторник, 22 апреля, в Подмосковье зарегистрировали один лесной пожар. Возгорание в Озерном участковом лесничестве в Балашихе потушили в день обнаружения.

В период с 23 по 25 апреля на большей части территории Московской области спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

В Клиском лесничестве 23 апреля ожидается второй класс, а в Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском и «Русский лес» – четвертый класс.

В последующие два дня второй класс опасности установится в Клинском лесничестве, а четвертый – в Бородинском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

Погода в эти дни будет переменчивой. Днем температура составит от +16 до +26 градусов, а ночью от +11 до +13 градусов.

При обнаружении возгорания жителей и гостей Подмосковья призывают срочно звонить на горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00 или в экстренные службы по телефону 112.