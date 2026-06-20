В Забайкалье перекрыли трассу из-за июньского снегопада

Минтранс Забайкальского края объявил о временном ограничении на движение автомобилей по трассе Баляга — Ямаровка из-за обрушившегося на регион снегопада. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ГИБДД допускают к проезду исключительно полноприводные автомобили. Помимо снежных заносов, на дороге встречаются и поваленные деревья.

«Из-за сильного июньского снегопада движение на участке между селами Малоархангельск и Малета полностью перекрыто для всех видов транспорта в целях безопасности», — уточнили в ведомстве.

На трассу отправили тяжелую технику, две комбинированные дорожные машины и бригаду специалистов.

Также напряженная ситуация сложилась на дороге в Петровск-Забайкальском районе, там тоже продолжаются работы по расчистке.

В конце мая снегопад неожиданно накрыл Хабаровский край. Причиной стал уходящий в область Охотского моря циклон.