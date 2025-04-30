В Забайкалье неделю назад пропали трое пожарных, начались масштабные поиски

В Тунгокоченском районе Забайкалья начали масштабные поиски троих пожарных, потерявшихся в лесу неделю назад. Об этом газете «Известия» сообщили в региональном управлении МВД.

Три сотрудника МЧС ушли в село Кыкер за продуктами 23 апреля, назад так и не пришли. Об их исчезновении правоохранителям рассказали только через пять дней — 29 апреля. Пропавшие мужчины 1995, 2001 и 2002 годов рождения. В последний раз пожарных видели, когда на обратном пути их подвозили до реки Шемкер.

«Поиски велись с помощью вертолетов», — сообщили журналистам в администрации округа.

Сейчас к поисковой операции привлекли 40 человек, среди них полицейские, спасатели и местные жители. Также намерены обратиться к кинологам и квадрокоптерам.

Ранее во время экспедиции на необитаемый остров Укатный пропал российский ученый Петр Бухарицин. Спустя пять дней поисков его нашли живым.