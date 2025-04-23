Пропавшего во время экспедиции на необитаемый остров ученого нашли живым

Ученого Бухарицина, пропавшего во время экспедиции по Каспию, нашли живым

Институт водных проблем РАН
Фото: Институт водных проблем РАН

Российского ученого, который пропал во время экспедиции на необитаемый остров Укатный, нашли спустя пять дней поисков. Об этом ТАСС сообщили представители отделения Русского географического общества в Астраханской области, которым он руководит.

«По данным Морского спасательно-координационного центра, Петр Бухарицин найден живым. Ждем связи с кораблем для подтверждения данных», — сказали сотрудники организации.

Накануне стало известно, что несколько дней назад сотрудники экстренных служб, под руководством Каспийской флотилии начали поисково-спасательную операцию 74-летнего ученого. Для поисков задействовали пограничный корабль и два катера. Операцией руководит Каспийская флотилия.

Бухарицин отправился в экспедицию на остров Укатный — наиболее удаленный объект, расположенный на границе с Каспийским морем в восточной части дельты Волги площадью 14,9 квадратных километров. Туда ученые добрались в выходные на малом гидрографическом судне МГС-599, после чего руководитель астраханского отделения РГО исчез.

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