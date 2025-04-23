Пропавшего во время экспедиции на необитаемый остров ученого нашли живым

Ученого Бухарицина, пропавшего во время экспедиции по Каспию, нашли живым

Российского ученого, который пропал во время экспедиции на необитаемый остров Укатный, нашли спустя пять дней поисков. Об этом ТАСС сообщили представители отделения Русского географического общества в Астраханской области, которым он руководит.

«По данным Морского спасательно-координационного центра, Петр Бухарицин найден живым. Ждем связи с кораблем для подтверждения данных», — сказали сотрудники организации.

Накануне стало известно, что несколько дней назад сотрудники экстренных служб, под руководством Каспийской флотилии начали поисково-спасательную операцию 74-летнего ученого. Для поисков задействовали пограничный корабль и два катера. Операцией руководит Каспийская флотилия.

Бухарицин отправился в экспедицию на остров Укатный — наиболее удаленный объект, расположенный на границе с Каспийским морем в восточной части дельты Волги площадью 14,9 квадратных километров. Туда ученые добрались в выходные на малом гидрографическом судне МГС-599, после чего руководитель астраханского отделения РГО исчез.