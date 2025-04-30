В Забайкалье нашли след пропавших авиапожарных

В Забайкальском крае уже неделю разыскивают троих авиапожарных, которые пропали недалеко от села Кыкер Тунгокоченского округа. В поисках участвуют самолет Ан-2, два вертолета Ми-8 и беспилотные летательные аппараты, сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

«Работники Читинской авиабазы убыли с пожара за продуктами питания в село Кыкер», — отметили в руководстве Читинской авиабазы.

Из-за неблагоприятных погодных условий поиски продолжаются с использованием вездеходов. В операции участвуют местные жители и сотрудники Читинской авиабазы.

Жительница Забайкалья Ольга рассказала 360.ru, что ее отец и муж сестры участвуют в поисках ребят.

«Это было позавчера, к моему отцу, Георгию Гаглоеву, подъехали мужчины на вездеходе с просьбой помочь в поисках пропавших пожарных на территории тайги села Кыкер Тунгокоченского района. Отец поехал, так как хорошо знает местность», — объяснила она.

Отец девушки рассказал, что доехал до Береи, где стоят зимовье и баня. Видно, что потерявшиеся там были: пили чай и ели. Далее следы пошли вверх по реке Нерче.

«Но папа сказал, что уже стемнело и искать смысла нет. Также в поисках помогает мой зять, он живет с моей сестрой. Поиски продолжаются», — добавила Ольга.

В Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров. Глава МЧС распорядился направить в регион дополнительные силы.