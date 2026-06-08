В Забайкалье нашли останки мужчины, пропавшего почти год назад

В Каларском районе Забайкалья нашли останки мужчины, пропавшего без вести в августе прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

Прошлым летом он поехал на рыбалку на своей «Ниве», но домой не вернулся. В итоге искореженный автомобиль и тело его владельца нашли на берегу одного из искусственных озер.

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Ранее в Якутии нашли тело трехлетнего ребенка, пропавшего в субботу неподалеку от реки в селе Арылах. Он был с родителями во дворе дома, но в какой-то момент его потеряли из виду. Оказалось, что он попал в реку и утонул. Тело унесло течением на четыре километра.