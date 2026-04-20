В Забайкалье из зоны затора на трассе эвакуировали 253 человека

Специалисты продолжают работу по ликвидации затора, появившегося на трассе «Чита — Забайкальск» из-за непогоды. Из зоны ЧП уже вывезли 253 человека, 28 из которых — дети. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Сотрудники МЧС вытягивают автомобили из кюветов, проводят эвакуацию людей в пункты временного размещения, взаимодействуют с экстренными и дорожными службами, а также с органами местного самоуправления», — заявили в ведомстве.

Всего от МЧС России для устранения последствий затора привлечено 56 спасателей и 13 единиц техники. В пять пунктов временного размещения разместили 253 человека, из них 28 детей. Работу на месте будут продолжать до нормализации ситуации.

В ведомстве предупредили, что в связи с затором движение легкового транспорта частично ограничили. На отрезке с 285-го по 291-й километр трассы А-350 «Чита — Забайкальск» организовано реверсивное движение. С 285-го километра в направлении Читы проезд свободен. Также без ограничений можно двигаться с 291-го километра в сторону населенного пункта Забайкальск.

Ранее массовая авария с участием 11 машин случилась в Могойтуйском районе, на 218-м километре автомобильной дороги А-350 «Чита — Забайкальск». Некоторые автомобили получили серьезные повреждения, данных о пострадавших не поступало.