Массовая авария с 11 машинами произошла в Забайкалье

На федеральной трассе в Забайкальском крае произошла массовая авария с участием 11 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

ЧП случилось 19 апреля в Могойтуйском районе, на 218-м километре автомобильной дороги А-350 «Чита — Забайкальск». Некоторые машины получили серьезные повреждения, информация о пострадавших среди водителей и пассажиров пока не поступала.

На месте работает наряд ГИБДД, устанавливает причины и обстоятельства аварии. В ведомстве напомнили, что из-за ухудшения погодных условий в регионе на отдельных участках автомобильных дорог плохая видимость. Водителей призвали сохранять бдительность за рулем.

Днем ранее два человека стали жертвами ДТП с участием легковушки и автобуса в Соликамске, еще несколько пострадали. Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело.