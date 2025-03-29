В Забайкалье электронная сигарета взорвалась во рту у 11-летнего мальчика

Под Читой во рту 11-летнего мальчика взорвалась электронная сигарета. Ребенок получил серьезные раны лица и шеи, сообщили в пресс-службе Минздрава Забайкальского края.

«Подростка доставили в краевую детскую клиническую больницу в 20:06 с повреждениями головы и шеи», — отметили в ведомстве.

Сейчас медики оказывают подростку всю необходимую помощь. Ситуацию взяла на контроль министр здравоохранения края Оксана Немакина. Следственный комитет проводит проверку, в ходе которой установят очевидцев произошедшего.

По данным Telegram-канала Mash, прохожий обнаружил мальчика на трассе возле кафе «Баян Гол» в селе Угдан. Он лежал на земле и не реагировал на прикосновения. Мужчина вызвал скорую помощь.

Похожий случай произошел в Москве. При взрыве вейпа пострадал 17-летний подросток. Перед этим устройство стояло на зарядке, но молодой человек решил им воспользоваться. В результате электронная сигарета взорвалась у него в руках.