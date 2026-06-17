В Забайкалье автоледи погибла после выезда на встречную полосу

В Читинском округе на федеральной трассе А-350 «Чита — Забайкальск» произошло смертельное ДТП. Погибла одна женщина, еще два человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Забайкалья.

Авария случилась 17 июня в 12:20 на 51-м километре федеральной автомобильной дороги А-350 «Чита — Забайкальск».

«По предварительным данным, водитель автомашины Subaru Pleo совершила выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, и допустила столкновение с автомашиной „Газель“», — заявили в ведомстве.

В результате ЧП погибла водитель Subaru Pleo, еще двух человек госпитализировали. На месте работают полицейские, устанавливают причины случившегося.

Ранее смертельная авария произошла на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области. Автомобилистка на Geely Monjaro столкнулась со встречной машиной Honda CR-V.