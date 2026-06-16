Женщина погибла при столкновении иномарок на трассе в Курганской области

Смертельная авария произошла на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автомобилистка на Geely Monjaro не выдержала безопасный боковой интервал и столкнулась со встречной машиной Honda CR-V.

В результате аварии пассажирка первой иномарки, 37-летняя женщина, скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Водитель Geely и еще одна пассажирка были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.