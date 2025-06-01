В Выгоничском районе отменили празднование Дня защиты детей из-за ЧП с поездом

В Выгоничском районе Брянской области отменили мероприятие, посвященное Дню защиты детей, из-за крушения поезда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

«Районное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, на территории ФОКа отменяется», — заявили в администрации.

Также водителей предупредили, что на 32-м километре трассы А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» временно ограничено движение всех транспортных средств. Движение организовали по региональным трассам «Брянск — Новозыбков — Трубчевск — Выгоничи» и «Брянск — Новозыбков — Жирятино».

Губернатор Александр Богомаз проинформировал президента России Владимира Путина о действиях в связи с трагедией в Брянской области. В результате крушения моста и схода поезда с рельсов погибли семь человек, десятки пассажиров пострадали.

В Брянской области объявили трехдневный траур, 2, 3 и 4 июня, после обрушения моста. Культурные учреждения и телерадиокомпании отменят все развлекательные мероприятия и передачи.