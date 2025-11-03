В Выборге перепутавшая педали автоледи протаранила ресторан

В Выборге женщина за рулем автомобиля Renault въехала в помещение ресторана «Шашлычный двор». Об этом 360.ru сообщил очевидец случившегося.

По предварительной информации, виновница происшествия перепутала педали газа и тормоза. В результате иномарка протаранила веранду заведения.

«К счастью, обошлось без пострадавших, но могли пострадать дети», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что «Жигули» протаранили автобусную остановку на севере Москвы. ЧП произошло на Карельском бульваре. Пострадали двое мужчин, которые стояли на тротуаре. От удара машины их сшибло с ног и отбросило на спину.