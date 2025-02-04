В Воскресенске задержали мужчину, подозреваемого в кражах из алкомаркета

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 37-летнего жителя Воскресенска по подозрению в кражах из алкомаркета. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На улице города экипаж заметил мужчину, похожего на изображенного на ориентировке. Его разыскивали за кражи. Камеры видеонаблюдения показали, как он, зайдя в магазин, украл две банки икры, затем спустя несколько часов вернулся уже в другой одежде, чтобы стащить еще.

Злоумышленника задержали и передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Накануне в Люберцах задержали приезжего из Белоруссии, который попытался украсть из строительного гипермаркета аккумуляторный шуруповерт и четыре зарядных устройства. Сумму ущерба оценивают в 20 тысяч рублей.