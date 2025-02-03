Росгвардия Подмосковья пресекла кражу из гипермаркета

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в краже товаров из строительного гипермаркета. Им оказался 36-летний уроженец Республики Беларусь.
Стражи порядка получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом магазине вблизи Новорязанского шоссе. Прибыв на место, выяснилось, что неизвестный сложил в сумку аккумуляторный шуроповерт и четыре зарядных устройства. Пройдя мимо касс, он попытался покинуть гипермаркет.
Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Отмечается, что сумма ущерба могла достигнуть 20 тысяч рублей.
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