В Воронежском институте МВД отравились 40 курсантов | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 11:04 В Воронежском институте МВД отравились 40 курсантов Baza: 40 курсантов Воронежского института МВД слегли с признаками отравления РИА «Новости»

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Сразу 40 курсантов Воронежского института МВД пожаловались на боли в животе. Семерым студентам потребовалась госпитализация. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Курсантам стало плохо в период с 9 по 10 мая. Юноши пожаловались на боли в животе и тошноту. Особо плохо почувствовали себя семь курсантов. Их госпитализировали в Воронежскую областную инфекционную больницу. Остальных отравившихся отправили на амбулаторное лечение. По данным канала, у всех пациентов наблюдались признаки острой кишечной инфекции.

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Что послужило причиной заболевания, пока неизвестно. В институте ожидают предписание главного врача медико-санитарной части МВД по региону.

В Астрахани свыше пяти человек скончались от отравления неизвестным веществом, предположительно, наркотическим. Еще около 14 пострадавших попали в больницу. Региональный следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.