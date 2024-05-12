Еще три человека умерли в Астрахани после отравления неизвестным веществом | 360°

12 мая 2024, 18:32
Еще три человека умерли в Астрахани после отравления неизвестным веществом
СК завел дело по факту смерти трех человек в Астрахани от отравления
Следственный комитет по Астраханской области завел новое уголовное дело по факту смерти трех жителей Астрахани после отравления неизвестным веществом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи начали производство по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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По данным правоохранителей, в период с 9 по 11 мая трое мужчин скончались на территории дома в Ленинском районе Астрахани после употребления наркотиков.
Предварительная причина смерти — отравление неизвестным веществом, погибшими стали трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет.
«Следствие проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в СК.
В пятницу, 10 мая, в Астрахани завели уголовное дело по факту смерти пяти человек, причиной также стало отравление неизвестным веществом.
Уголовное дело
Следственный комитет России
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