В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

В Воронежской области объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера в агропромышленном комплексе. Указ об этом опубликовали на сайте правовых актов.

Согласно документу, губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел режим ЧС на территории региона в связи с ущербом, который аграрии понесли из-за заморозков.

Глава области поручил главам муниципальных образований провести мониторинг ситуации и передать данные в региональное министерство сельского хозяйства. Также их обязали представить правительству информацию об ущербе из-за непогоды.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации стала первый заместитель министра сельского хозяйства региона Светлана Петрова.

Ранее из-за лесных пожаров режим ЧС ввели в Бурятии. С 13 мая в регионе закрыли доступ в лес. С начала пожароопасного сезона в республике произошло 174 лесных пожара, большая часть которых возникла по вине людей.