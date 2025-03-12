Пациентка умерла после операции по уменьшению живота в Петербурге

Женщина скончалась после пластической операции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу.

По данным ведомства, операцию провели в первых числах марта в многопрофильной клинике на Выборгском шоссе. После нее от женщины жалоб не поступало.

В ночь на 6 марта клиентка клиники стала задыхаться, ее экстренно перевезли в городскую больницу. Врачи пытались реанимировать женщину, но она скончалась.

После смерти пациентки следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Издание «Фонтанка» сообщило, что женщине было 56 лет, она обратилась к хирургам, чтобы избавиться от лишнего веса, а также подтянуть грудь и живот. В ходе операции пациентке убрали жировые отложения и избыток кожи на животе.

В Москве правоохранители расследуют дело по факту гибели одной из пациенток больницы в Орехово-Зуеве. Женщина вышла из своей палаты, ее нашли мертвой спустя месяц.