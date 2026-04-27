В Воронеже мужчина жестоко избил девушку у караоке-бара за отказ в знакомстве

В Воронеже мужчина жестоко избил девушку возле караоке-бара после отказа в знакомстве. О произошедшем сообщил телеграм-канал «Мой и твой Воронеж» .

Девушка отдыхала в заведении на улице Кропоткина вместе с подругами и другом. В том же баре находилась компания из троих мужчин. Один из них пытался познакомиться с одной из девушек, но безуспешно.

После закрытия заведения обе компании вышли на улицу и находились рядом со входом. По словам пострадавшей, спустя некоторое время один из мужчин начал оскорблять девушек. Между сторонами возник словесный конфликт, который затем перерос в драку.

По словам пострадавшей, мужчина ударил ее ладонью по лицу, затем кулаком. Когда девушка упала на землю, он несколько раз ударил ее ногой. Она сообщила, что несколько раз теряла сознание. После случившегося девушку госпитализировали, в больнице врачи наложили швы на лицо.

Пострадавшая написала заявление в полицию.

