В Воронеже и области выпал сильный град
Очевидцы: в Воронеже и области выпал сильный град
Мощный ливень с градом прошел в Железнодорожном и Центральном районах Воронежа и в селе Ямное Рамонского района. Об этом 360.ru сообщили очевидцы, предоставив фотографии.
В городе град продолжался около пяти минут, но покрыл землю сплошным слоем, рассказала собеседница.
По сообщению Агентства городских коммуникаций, осадки прошли только в Железнодорожном и Центральном районах города, Ленинского и Советского непогода не коснулась.
В Ямном выпал град пополам с дождем. Некоторые градины достигали размера грецкого ореха.
Ранее в Омске после двухнедельной жары прошел град размером с перепелиное яйцо.
По словам местных жителей, он длился около 15 минут. Они отметили, что осадки стали облегчением после двух недель жары, когда температура держалась выше +28 градусов.