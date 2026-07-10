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В Воронеже и области выпал сильный град

Очевидцы: в Воронеже и области выпал сильный град

Мощный ливень с градом прошел в Железнодорожном и Центральном районах Воронежа и в селе Ямное Рамонского района. Об этом 360.ru сообщили очевидцы, предоставив фотографии.

В городе град продолжался около пяти минут, но покрыл землю сплошным слоем, рассказала собеседница.

По сообщению Агентства городских коммуникаций, осадки прошли только в Железнодорожном и Центральном районах города, Ленинского и Советского непогода не коснулась.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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В Ямном выпал град пополам с дождем. Некоторые градины достигали размера грецкого ореха.

Фото: 360.ru
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Ранее в Омске после двухнедельной жары прошел град размером с перепелиное яйцо.

По словам местных жителей, он длился около 15 минут. Они отметили, что осадки стали облегчением после двух недель жары, когда температура держалась выше +28 градусов.