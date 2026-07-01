В Омске выпал град размером с перепелиное яйцо

В Омске после двухнедельной жары прошел град размером с перепелиное яйцо. Об этом рассказали очевидцы в беседе с 360.ru.

Град зафиксировали в поселке Южном и на улице Шебалдина.

«Сначала пошел сильный дождь, потом мелкий град, а за ним более крупный. Особо ущерба не нанес, кое-где на машине вмятины могли остаться. Дедушка бегал под ним, нормально все», — поделился собеседник 360.ru.

По словам местных жителей, град длился около 15 минут. Они отметили, что осадки стали облегчением после двух недель жары, когда температура держалась выше +28 градусов.

На прошлой неделе мощный ливень с градом накрыл Московский регион. Мытищи, Балашиху и восток столицы настигла непогода.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков предупредил, что изменения климата могут повлечь за собой экстремальные погодные условия: аномальную жару или холод, сопровождающиеся ливнем, градом и грозами.