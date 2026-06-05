В Воронеже двухлетний ребенок на машине протаранил детскую площадку

В Воронеже двухлетний ребенок оказался за рулем автомобиля и выехал на детскую площадку. Об этом 360.ru рассказала очевидица.

По ее словам, малыша на водительское кресло посадила мама. Женщина сидела рядом, на пассажирском сиденье. В какой-то момент машина резко сорвалась с места, перескочила бордюр и врезалась в горку. Один из игравших детей чудом успел убежать из-под колес.

«Моя дочь видела и сказала, что мать вышла с пассажирского места. Испугались дети сильно, конечно, никто не пострадал», — рассказала очевидица.

Предварительно, по информации KP.RU, у автомобиля была ручная коробка передач. Машина стояла на передаче, и ребенок просто провернул ключ зажигания. Полиция проводит проверку.

В минувшую среду несовершеннолетний на велосипеде едва не попал под колеса авто пенсионера, который перепутал педали газа и тормоза. Мальчика успела спасти мама.