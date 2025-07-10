В Лос-Анджелесе рухнул туннель

LAT: после обрушения туннеля в Уилмингтоне спасли 31 рабочего

В Лос-Анджелесе обрушился туннель. Несколько человек оказались заблокированы. Об этом сообщила местная пожарная служба.

«Район Уилмингтон. По предварительной информации, около 15 работников туннеля оказались изолированы из-за обрушения промышленного туннеля», — сказано в заявлении.

Как уточнила газета Los Angeles Times, после обрушения туннеля на строительной площадке в Уилмингтоне 31 человек были эвакуированы. Рабочие, оказавшиеся в ловушке, с трудом преодолели насыпь рыхлой почвы высотой 12–15 футов.

Представитель санитарного округа округа Лос-Анджелес Майкл Чи сообщил газете, что рабочих вытащили из шахты туннеля с помощью подъемной системы.

Авария случилась во время строительства нового туннеля Clearwater. Он предназначен для транспортировки очищенных сточных вод из Объединенной станции контроля загрязнения вод в океан.

Ранее два рабочих оказались под завалами при обрушении в уральской шахте. ЧП произошло из-за горного удара.