Циклон «Фрэнсис» принес в Подмосковье рекордные сугробы

Ночью на Подмосковье обрушился мощный снегопад, во время которого выпало до двух третей месячной нормы осадков. Непогоду принес в регион циклон «Фрэнсис» — глубокий и медленно движущийся атмосферный вихрь.

Синоптики предупредили, что из-за снегопадов сугробы в Подмосковье могут вырасти до рекордных 65 сантиметров.

Чтобы устранить последствия непогоды, в регионе задействовали около 29 тысяч человек и более девяти тысяч единиц спецтехники. Специалисты в круглосуточном режиме работают на улицах и во дворах, чтобы расчистить дороги. На помощь к ним приходят и местные жители.

Несмотря на снежный шторм, общественный транспорт продолжил ходить в штатном режиме, на некоторых участках возможно увеличение интервалов. Дворники оперативно расчищают остановки и платформы.