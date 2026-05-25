В Вологде жители более 400 домов остались без холодной воды из-за аварии

В Вологде из-за аварии на сетях холодного водоснабжения без воды остались жители 440 домов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Вологодской области.

«В районе улицы Гагарина, 89, произошел прорыв на сетях холодного водоснабжения. Под отключение попали 440 домов на 30 улицах», — уточнили в ведомстве.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Как сообщил в телеграм-канале губернатор региона Георгий Филимонов, после этого начнутся ремонтные работы на объекте.

Глава города Сергей Жестянников в телеграм-канале уточнял, что на месте работают специалисты «Вологдагорводоканала». Он добавил, что коммунальщики постараются дать воду жителям уже утром. Кроме того, будет организован подвоз воды.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко рассказал, что при задержке подачи горячей воды можно пожаловаться в свою управляющую компанию или аварийно-диспетчерскую службу.